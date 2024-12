Lanazione.it - Milan club Rivera val di Serchio in festa per i suoi primi 45 anni

Al ristorante Eat Valley di Ghivizzano si è tenuta la consueta cena natalizia delval di(nella foto). Tanti davvero i partecipanti che hanno così festeggiato i 45delin coincidenza con i 125che ilcompie quest’anno. Durante la serata si è tenuta una lotteria che aveva come premio il disco in formato 45 giri, dell’inno del, composto nel 1988. In quell’anno ilvinse lo scudetto e l’anno successivo 1988/89 la Champion’s League. Il disco, che quest’anno compie 36, è stato elegantemente incorniciato insieme ad uno speciale logo e alla copertina originale. Inoltre sono stati consegnati tre premi speciali che hanno sottolineato l’attaccamento aldurante questi. I premi sono stati consegnati dal presidente Roberta Andreuccetti a Sirio Pellegrini, Mauro Guazzelli e Luca Bertoncini.