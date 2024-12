Imiglioridififa.com - Mercato FC 25: I Globetrotters risolleveranno il mercato? [VIDEO]

Leggi su Imiglioridififa.com

Ildi FC 25 va incontro alle feste e si trova adesso in un momento in cui le carte hanno perso davvero tanto valore. Venerdì entra in gioco la promo di Natale, cosa fare con i propri crediti? Quando fare la squadra? In questo, vi anticipiamo alcuni punti salienti: guardate ilper scoprire di più!