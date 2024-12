Quotidiano.net - Mercati azionari europei in calo in attesa di Wall Street e decisioni Fed

del Vecchio continente sempre ampiamente in negativo indell'avvio di, che si confronterà anche oggi con i segnali di una pausa nel taglio dei tassi da parte della Fed. La Borsa peggiore rimane quella di Madrid che perde un punto percentuale e mezzo, con Amsterdam che cede l'1,3% mentre Londra, Parigi e Milano scendono dell'1,2%. Francoforte prova a ridurre le perdite sotto il punto percentuale. Spread Btp-Bund calmo sui 117 punti, con l'euro in rialzo dello 0,4% a quota 1,04 contro il dollaro e il Bitcoin sul livello dei 102mila. In Piazza Affari sempre male e Stm e Tim che cedono oltre il 5%, con il gruppo Tlc che registra forti prese di beneficio e guarda anche all'offerta di Mef e Asterion per Sparkle. Banche generalmente in linea con il listino generale, mentre Unipol è piatta.