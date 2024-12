Sbircialanotizia.it - Meloni a Bruxelles per rilanciare su migranti e auto: oggi il Consiglio europeo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sul tavolo anche i rapporti con gli Stati Uniti, in vista dell'imminente ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump La crisi in Siria, dopo la caduta del regime di Assad, e gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina. Ma anche i rapporti con gli Stati Uniti, in vista dell'imminente ritorno alla Casa Bianca di .