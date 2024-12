Lapresse.it - Mayotte, un abitante litiga con Macron: “Dopo sei giorni mancano i soccorsi”

Un residente dihato con Emmanuel, arrivato nell’arcipelago devastato dal ciclone Chido. Le isole si trovano nell’Oceano Indiano, tra il Madagascar e la costa del Mozambico, e costituiscono un dipartimento d’oltremare e regione della Francia. “Io vengo da Ouangani, non c’è acqua, non ci sono servizi di soccorsosei. E’ normale? Quello che sta succedendo non è quello che avete riferito in televisione“, ha detto unal presidente transalpino. “Gli aiuti sono arrivati al porto e all’aeroporto, per arrivare a Ouangani abbiamo dovuto sgomberare l’accesso, ci sono voluti quattro, abbiamo mandato i militari”, ha replicatoche poi ha aggiunto: “Se è qui per gridare me ne vado”.