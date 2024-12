Oasport.it - Mattia Casse: “Il mio obiettivo è rimanere davanti, concorrenza davvero forte”

Leggi su Oasport.it

Ci si prepara per dare tutto.è pronto alla sfida della Saslong in questo appuntamento in Val Gardena, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sul noto pendio italiano, lo spettacolo non mancherà, dovendo trovare il difficile equilibrio tra parte alta e bassa in termini di tipologia di neve.Da questo punto di vista,si è dimostrato assolutamente in palla, siglando il miglior tempo nella prima prova cronometrata di discesa e ieri nella secondo, chiudendo secondo a 0.08 dal canadese James Crawford, rialzandosi nel finale. Un secondo training nel quale ha impressionato nel primo minuto e mezzo, per poi lasciare un po’ andare dal Ciaslat in giù.Allo sciatore piemontese questa pista piace, del resto a lei è legato il ricordo del primo podio in Coppa del Mondo, il 17 dicembre del 2022 quando il “Trattore” giunse terzo in discesa.