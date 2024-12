Quotidiano.net - Matteo Salvini fiducioso in attesa della sentenza del processo Open Arms a Palermo

"Non sono preoccupato, sonoe determinato". L'ha detto il segretarioLega e vicepremier, rispetto alladelda domani a, durante il summit con i leader dei Patrioti che si è svolto a Bruxelles. Lo riferisce una notaLega aggiungendo cheraggiungerànelle prossime ore. E' imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il ritardato sbarco di migranti quando era ministro dell'Interno. Nel corso dell'incontro a Bruxelles, il leghista ha citato Ezra Pound: "Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui".