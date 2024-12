Oasport.it - Marta Rossetti si impone nettamente nello slalom in Valle Aurina in Coppa Europa!

Una fantasticasidiin. L’azzurra ha concluso le due manche con il tempo complessivo di 1’29?40 e ha recuperato una posizione dopo la seconda piazza maturata durante la prima manche. La seconda manche condotta dalla ragazza classe 1999 originaria di Salò è stata notevole: il terzo tempo di discesa che ha messo una grande pressione addosso all’elvetica Aline Hoepli che ha finito così per sbagliare dopo poche porte nonostante un vantaggio di 56 centesimi da gestire.Persi tratta della seconda vittoria in carriera indopo il lontano successo conquistato a Zell am See in Austria a gennaio 2020. La gardesana è giunta davanti alla francese Marion Chevrier che ha recuperato la bellezza di undici posizioni nella seconda manche chiudendo quindi in piazza d’onore, conquistando il secondo posto indopo quello maturato proprio inlo scorso anno: 62 centesimi il ritardo complessivo dall’azzurra.