Napolitoday.it - Maresca: "Così la camorra sceglie i nuovi boss tra i ragazzini" | VIDEO

"Sparare per strada è diventata la strada per idi entrare nei clan". Catello, ex magistrato anti-, oggi consigliere comunale di Napoli, è stato ospite della redazione di NapoliToday per discutere, tra le altre cose, della situazione della criminalità cittadina. Città e.