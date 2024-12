Feedpress.me - Manovra, nota del Mit: "Record nell'uso delle risorse da Nord a Sud"

Leggi su Feedpress.me

A propositoprogrammate nel disegno di legge di bilancio per gli interventi infrastrutturali, il Mit tiene a precisare alcuni aspetti. E’ quanto si legge in unadel ministero. In via preliminare, spiega il Mit, «è bene chiarire che l’emendamento 80.039 approvato in Commissione bilancio opera una rimodulazione disu due interventi di significativo impatto, finanziario.