Sbircialanotizia.it - Malattie rare, da Ema parere positivo su seladelpar in colangite biliare primitiva

Leggi su Sbircialanotizia.it

Risponde ai bisogni insoddisfatti di terapie di seconda linea Nel trattamento della(Pbc), il Comitato dei medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso unsuin combinazione con l'acido ursodesossicolico (Udca) negli adulti che hanno una risposta inadeguata al solo Udca, o come .