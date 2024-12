Lapresse.it - Macao in festa alla vigilia dei 25 anni di governo cinese

Residenti e turisti si sono radunati giovedì a, regione autonoma sulla costa sud della Cina, nella speranza di incontrare Xi Jinping. Il presidentesi è recato nella città in occasione della cerimonia che si terrà il 20 dicembre per celebrare il 25°versario del ritorno disotto ile per parteciparecerimonia di inaugurazione del sestodella Regione ad Amministrazione Speciale. La città è tappezzata di striscioni e altre decorazioni e, la prossima settimana, è previsto uno spettacolo pirotecnico. Le misure di sicurezza sono state intensificate durante la visita di Xi Jinping ed è stato imposto il divieto di far volare i droni tra il 14 e il 22 dicembre.