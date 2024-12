Ilfattoquotidiano.it - L’ultima provocazione di Trump: “Grande idea il Canada come 51° stato degli Usa”

Non manca giorno che il presidente elettoUsa e ormai prossimo inquilino della Casa Bianca non lancia provocazioni. Nel suo primo mandato voleva comprare la Groenlandia dalla Danimarca. Ora vorrebbe il51moamericanoha scritto sul suo social su Truth. Donaldcontinua a picconare il Paese alleato e attaccare il premier Justin Trudeau, dopo la minaccia di dazi al 25% se Ottawa non blocca il traffico di droga e di immigrati al confine.“Nessun sa dire perché noi dobbiamo fornire sussidi alper oltre 100 miliardi di dollari all’anno? Non ha senso”, scrive il presidente eletto, riferendosi in questo termini al deficit commercialeStati Uniti con il. “Molti canadesi vogliono che ildiventi il 51esimo, risparmierebbero in modo massiccio su tasse e protezione militare, e io credo che sia una, 51esimo!” ha dichiarato il tycoon che già durante la sua cena con Trudeau a fine novembre a Mar a Lago, dove il premier canadese era andato per discutere dei minacciati dazi sulle importazioni, aveva avanzato l’, con quella che era stata definita una battuta.