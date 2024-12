Fanpage.it - Luisa Ranieri: “La mia fisicità non andava di moda al cinema, a volte ho pensato di mollare”

Protagonista di "Diamanti", il nuovo film di Ferzan Ozpetek in sala dal 19 dicembre, l'attrice racconta a Fanpage.it: "È un film che racconta il peso di essere donna in una società che viene dal patriarcato". E sul momento d'oro: "Ho lavorato tanto su me stessa anche quando la mianondi. Ogni frustrazione mi ha insegnato qualcosa e mi ha resa più forte".