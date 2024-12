Quotidiano.net - Luca Ciriani si scusa per il ritardo nei lavori parlamentari e promette impegno

Il ministro ai Rapporti con il Parlamento, ponendo la fiducia sulla manovra, si èto personalmente e a nome del governo "per ilcon cui stamane sono iniziati i. "So che le giustificazioni stanno a zero e non intendo ricorrere lo scaricabarile come pure potrei", ha aggiunto. Il quale ha ribadito il suo "massimoaffinché tutti i ministeri garantiscano doverosamente e prioritariamente la presenza in Aula e nelle commissioni affinché episodi del genere non si verifichino più".