Ilfoglio.it - L’omicidio di Kirillov rimanda in tilt il dibattito sulla legittima difesa di Kyiv

Leggi su Ilfoglio.it

I russi trovano sempre un colpevole in breve tempo, è il loro modo per nascondere il fatto di essere stati colpiti e, nel caso di questi giorni, per evitare che si parli troppo del. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti