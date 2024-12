Oasport.it - LIVE Milano-Zamalek Sporting 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: tutto facile anche nel secondo set per la Numia, 25-13

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE COMBINAZIONI DELL’ULTIMA GIORNATA0-1 Out Cazaute da zona 425-13 Mano out Marinova esi porta a un set dalla semifinale24-13 Attacco vincente di Dalia da zona 324-12 Diagonale Marinova da zona 223-12 Aceeeeeeeeeeeeeee Guidiiiiiiiiiiiii22-12 Diagonale di Cazaute da zona 421-12 Mano out Milca da zona 221-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pietriniiiiiiiiiiii20-11 Mano out Cazaute da zona 419-11 Diagonale di Marinova da zona 218-11 Muro di Milca su Daalderop18-10 Errore al servizio18-9 Aceeeeeeeeeeeeee Konstantinidouuuuuuuuuuuuuuuuu179 Konstantinidou di seconda intenzione16-9 Primo tempo dietro Dalia16-8 Mano out Meeto da seconda linea16-7 Muro Dalia16-5 La fast di Heyrman15-5 Pipe di Milca15-4 Vincente Marinova da zona 214-4 Aceeeeeeeeeeeeeeee Cazauteeeeeeeeeeeeeeeeee13-4 Aceeeeeeeeeeeeeeee Cazauteeeeeeeeeeeeeeee12-4 Primo tempo Heyrman11-4 Out Meeto da zona 410-4 Errore al servizio9-4 Primo tempo Maya9-3 Diagonale Cazaute da zona 48-3 Vincente Dalia da zona 28-2 Mano out Marinova da zona 27-2 Out Marinova da zona 27-1 Errore6-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Daalderoooooooooooooop5-1 Diagonale Cazaute da zona 44-1 Errore3-1 Palla spinta da zona 2 di Marinova2-1 Errore al servizio1-0 Diagonale vincente di Daalderop da zona 425-9 Errore al servizio