Fanpage.it - L’Inter delle “riserve” basta a vincere con l’Udinese: nei quarti di Coppa Italia sfiderà la Lazio

I gol di Arnautovic e Asllani battono (2-0) i friulani nell'ultima partita degli ottavi di finale. Prossimo turno a febbraio, ancora una volta contro i biancocelesti travolti in campionato. Momenti di apprensione a San Siro per il malore di un tifoso che ha provocato l'interruzione del match per qualche minuto.