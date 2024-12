Infobetting.com - Leverkusen-Friburgo (sabato 21 dicembre 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Ultimo impegno di questoper ilcampione tedesco uscente, di scena in casa contro ildi Schuester. Chiusura migliore di anno non poteva esserci per il werkself, che viene da 7 vittorie consecutive e ha recuperato terreno su tutti i fronti, tornando secondo in classifica a -4 dal Bayern Monaco e in piena lizza anche per il titolo .InfoBetting: Scommesse Sportive e