Quotidiano.net - Leonardo e Arbit Cyber Defence Systems: accordo strategico per la cybersicurezza

ha firmato uncon, azienda danese specializzata in soluzioni di sicurezza dei dati per operazioni multinazionali e multi-dominio di Intelligence e Difesa in ambito Ue e Nato. L'- spiega una nota- prevede una collaborazione strategica per co-progettare, co-sviluppare e certificare una soluzione cross-domain, mirata a soddisfare i requisiti disicurezza di programmi altamente complessi, multinazionali e multi-dominio, caratterizzati da un elevato livello di interoperabilità. Si tratta di programmi chiave, alcuni dei quali vedono già un forte coinvolgimento di- GCAP (Global Combat Aircraft Programme), AICS (Armoured Infantry Combat System), JOC-COVI (Joint Operation Center - Comando Operativo di Vertice Interforze) eCloud - che richiedono il trasferimento sicuro e rapido di informazioni tra diversi livelli di classificazione e qualifica, in linea con gli standard e le normative di sicurezza nazionali, europee e Nato.