Infobetting.com - Lecce-Lazio (sabato 21 dicembre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Baroni torna in uno stadio nevralgico per la propria crescita di allenatore e la sfida dellaalmette di fronte una squadra che cerca punti per alimentare la corsa di alta classifica a una che cerca di allontanarsi dalla zona rossa. Gli uomini di Giampaolo hanno fatto un passo avanti grazie al 2-1 .InfoBetting: Scommesse Sportive e