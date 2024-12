Le Peugeot per i neopatentati

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il nuovo Codice della Strada offre un’interessante modifica dei limiti di potenza per i, questo permette una maggiore scelta di vetture con più motorizzazioni disponibili per i giovani, a tutto vantaggio delle famiglie che spesso erano costrette ad adattarsi a modelli talvolta poco adatti all’uso come unica vettura di famiglia.