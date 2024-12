Strumentipolitici.it - Le frontiere tunisine sono diventate “una barriera” per i migranti clandestini

Lesitrasformate in unasempre più impenetrabile per iirregolari.Lo afferma la Direzione generale della Guardia nazionale tunisina, sottolineando che “grazie a un’intensa attività di pattugliamento e sorveglianza” da parte della gendarmeria e dell’esercito, “i tentativi di attraversamento clandestino verso lo spazio europeo, soprattutto da parte di cittadini subsahariani,drasticamente diminuiti”.La sinergia tra le forze dell’ordinee la cooperazione con i paesi limitrofi ha permesso di ottenere risultati concreti sul terreno, ovvero meno attraversamenti, meno naufragi e un controllo sempre più stringente delle rotte migratorie, si legge in un comunicato ufficiale. Queste unità lavorano in modo efficiente e 24 ore su 24 per prevenire le infiltrazioni e controllare i movimenti transfrontalieri illegali.