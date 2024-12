Iltempo.it - Lasco (Poste Italiane): "L'ufficio postale donato al Vaticano è un'opera di bellezza assoluta"

(Agenzia Vista) Città del, 19 dicembre 2024 "Oggi è una giornata molto bella per noi, perma anche ovviamente per la Santa Sede e per tutte le persone che verranno qui, in questa piazza magica, piazza San Pietro. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa sin da subito con grande motivazione, grande orgoglio, tra l'altro eravamo stati anche presenti quando fu realizzato il vecchio stabile mobile del 2003, però ovviamente questo sito oggi è di una, creato con la massima tecnologia di impatto per un luogo così magico. Siamo molto contenti perché continua questo nostro percorso di sostegno alle cose belle e sicuramente questa è una cosa importante nel contesto di un evento come il Giubileo, siamo i primi ad aver realizzato un'così bella. Quindiè fiera di questa iniziativa" così il direttore generale diVincenzo, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'chehaalla Città delin occasione del Giubileo 2025.