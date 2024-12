Agrigentonotizie.it - Ladri sempre più scatenati: un'altra auto è sparita nel nulla, danni per un impiegato

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non solo Fiat Panda, ma anche "Stilo". Idinon soltanto sono ancora pienamente operativi nell'Agrigentino, ma sembrano anche non disdegnare quelli che sono i modelli che ordinariamente fanno meno gola, ossia quelli per i quali c'è meno richiesta di pezzi di ricambio. E così, lungo.