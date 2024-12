Arezzonotizie.it - La transizione energetica che fa scuola: aperte le iscrizioni al corso Its

Leggi su Arezzonotizie.it

«È molto ben organizzato, non avrei nulla da aggiungere: mi è piaciuto molto sorprendentemente perché solitamente i PCTO non mi interessano così tanto», «Il PCTO che ho affrontato, con queste tematiche mi ha aiutato a capire e trovare nuovi spunti su ciò che mi piacerebbe fare in futuro come.