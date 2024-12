Bresciatoday.it - La Tav non si ferma più: scavata un'altra galleria, primi treni nel 2026

La Tav Brescia-Verona non sipiù: è la maxi-opera da 3 miliardi di euro che in questi anni sta "ribaltando" il territorio bresciano e non solo, a partire da Mazzano fino ad arrivare a Verona, in tutto 48 km che attraversano 2 regioni, 3 province e 11 paesi. Nel frattempo, un altro traguardo.