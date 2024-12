La rissa «compilazione amichevole del CID» non è avvenuta a Roma

Leggi su Open.online

Circola un video, ripreso dal secondo piano di un edificio, che mostra unatra automobilisti. Nei 55 secondi circa di ripresa, gli uomini si scontrano in maniera violenta, e un’automobile viene colpita con forza da un’altra, perdendo il controllo. Secondo alcuni utenti, laviene ironicamente descritta come una «CID in via Casilina a». In realtà, i fatti sono avvenuti altrove.Per chi ha frettaLa scena circolava in precedenza in lingua portoghese.Attraverso la geolocalizzazione, il fatto è avvenuto a Lisbona.AnalisiIl video risulta condiviso da numerosi utenti con la stessa descrizione:La geolocalizzazione del videoIl luogo ripreso assomiglia ad alcune aree di via Casalina a, ma risultano diverse le strutture e le strade.