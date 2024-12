Milanotoday.it - La protesta degli studenti fuori dal Pirellone: "Non è un paese per giovani"

Leggi su Milanotoday.it

Fumogeni, cori e striscioni.mercoledì davanti aldi una rappresentanza diuniversitari e delle scuole superiori milanesi. Sott'accusa la legge di bilancio della Lombardia in discussione in consiglio regionale. "Come quella del governo, anche la legge di bilancio della.