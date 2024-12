Lanazione.it - "La pavimentazione è già degradata"

Nuovain centro già rotta o macchiata. Un nutrito dossier fotografico è stato messo insieme dal consigliere comunale Enrico Ghiselli. "Molte sono le carenze – attacca – relative ai lavori sulladel centro urbano (via Montauti, via Veneto e parte di via Carducci) che avevo già in passato segnalato. E’ evidente la ruggine di alcuni chiusini e di parti di griglie di raccolta acque, e carenze sulle stuccatura, a cui si aggiunge adesso la rottura di una lastra di pietra. Questa mia attenzione, correlata alla competenza nel settore, ha determinato insofferenze nei miei confronti, ma sempre risponderò ai cittadini"