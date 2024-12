Fanpage.it - La manovra non aumenta le risorse per gli asili nido, M5s: “Governo preferisce aumentare stipendi ai ministri”

La2025 non ha incluso l'incremento di fondi per gli. La maggioranza ha respinto un emendamento del M5s, che avrebbe permesso di garantire il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia, fissato al 33% della popolazione target, su tutto il territorio nazionale. La deputata Sportiello (M5s) a Fanpage.it: "È evidente che quando parlano di famiglie non sanno di cosa parlano".