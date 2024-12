Ilrestodelcarlino.it - La linea di Noi Moderati: "Vogliamo attrarre gli orfani del terzo polo"

Riunione a Macerata con il coordinamento regionale del partito Noi. Un incontro organizzato per condividere i temi presentati a Roma nell’assemblea nazionale e che ha visto la presenza del consigliere regionale Marco Marinangeli, del coordinatore regionale Tablino Campanelli, di quello provinciale Paolo Perini, con Carlo Scheggia, del consigliere sangiorgese Andrea Susino e di vari coordinatori cittadini. Alla presenza del vicesegretario Guido Garufi, è stata analizzata la situazione per il Comune di Macerata che si recherà alle urne nella primavera del 2026. "Abbiamo la possibilità concreta di essere il centro attrattivo per glidel– spiega Perini – e al tempo stesso di tutte quelle persone che oggi non vanno a votare perché si sentono distanti dalle posizioni più estreme dei due schieramenti".