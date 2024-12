Ecodibergamo.it - La forza che spinge all’azione

Leggi su Ecodibergamo.it

Immaginate una vita in cui ogni passo è guidato dallo spirito di iniziativa e ogni scelta è intrisa del desiderio di fare del bene per il prossimo. È proprio questo che ci raccontano le storie dell’imprenditore Arnaldo Capitanio, del dottor Carlo Villa e di Giovanni Battista Fracassetti, ex calciatore e allenatore per numerose squadre bergamasche.