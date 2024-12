Ilrestodelcarlino.it - La cantautrice senigalliese. Gallo reinterpreta: "Tutu" di Miles Davis

La multiformeRoberta Giallo approda nel pianeta jazz. Lo fa prestando la sua voce al celebre brano ‘’ di, nellazione del talentuoso bassista Antonio ‘Lupo’ Lusi, con una band d’eccellenza. "Confesso che l’affascinante pianeta del jazz mi stava chiamando da un po’ – ha dichiarato l’artista -. Aspettavo soltanto la giusta occasione. Quando Lusi mi ha proposto di contribuire a questo progetto non ci ho pensato più di tanto, anche se naturalmente mi è parsa una impresa molto ambiziosa. Solo pronunciare il nome dimi faceva, e mi fa, venire i brividi. Però amo le sfide inconsuete, sono innamorata di quel brano, e dopo aver visto il profilo di Lusi sono rimasta ammaliata da tanta dedizione e raffinato talento. Così, non ho osato tirarmi indietro: non avevo scuse! Ho pensato davvero potesse venire fuori una cosa bella e rispettosa.