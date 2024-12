Vanityfair.it - Kim Kardashian diventa biondissima per una campagna moda e i fan la scambiano per Beyoncé

Leggi su Vanityfair.it

In versione blondie per lo shooting del suo marchio diSkims, Kimmanda per un istante in confusione i suoi follower, che per via della combo trucco bronze e chioma color miele la confondono con Queen B