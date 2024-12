Fanpage.it - Joselu e la frase a scuola che non dimenticherà mai: “Il calcio non ti darà da mangiare”

L'attaccante spagnolo, campione d'Europa col Real Madrid e con la nazionale iberica, non riesce a dimenticare cosa gli disse il suo insegnante di musica a: "Mi disse di non dedicarmi al, perché non avrei potuto mangiare con quello, e di dedicarmi alla musica".