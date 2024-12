Jolani | Siria sfinita via le sanzioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.50 Laè "" dalla guerra" e "non è una minaccia" ai suoi Paesi vicini o all'Occidente. Lo ha dichiarato il leader inno in pectore, il capo della milizia Hts, Abu Mohammad al-,in un'intervista alla Bbc che apre il sito dell'emittente.In essa al(vero nome, Ahmed al-Sharaa) chiede la fine delleimposte a Damasco. "Ledevono essere tolte, perché erano fatte per colpire il vecchio regime. Vittima e carnefice non dovrebbero ricevere lo stesso trattamento", ha aggiunto.