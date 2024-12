Ilfattoquotidiano.it - Jenin, Mohammad e la generazione persa: il video del reportage dalla Cisgiordania

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Lui è, ha 13 anni anche se ne dimostra meno. E questi sono i proiettili che lo hanno ucciso durante il raid più duroSeconda Intifada. La popolazione diera sotto assedio evoleva portare del pane agli abitanti. Ma per il soldato che gli ha sparato quel bambino era da eliminare”. Inizia così ilrealizzatovicedirettrice del Fatto Maddalena Oliva – da oggi sul sito del fattoquotidiano.it e sui social – su una delle storie raccontate nei suoi, al fianco di Medici Senza Frontiere. Si intitola “e laperduta di”.è stato ucciso dall’Idf il 1° settembre 2024, durante l’Operation Summer Camps. Era disarmato e stava scappando. Ma le nuove regole di ingaggio dell’esercito israeliano in WB prevedono il “fuoco libero”: sparare ai palestinesi in fuga, pure se disarmati o con pietre in mano, colpire chiunque rappresenti una minaccia.