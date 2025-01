Ivan Presta Canobbio | L’Innovazione Green come Pilastro del Futuro Sostenibile

Leggi su Citypescara.com

Un Pioniere delVerdeha costruito la sua carriera su un principio semplice ma rivoluzionario: il progresso non deve essere nemico della natura. Attraverso progetti che spaziano dalle energie rinnovabili all’economia circolare, ha dimostrato chepuò essere al servizio del pianeta, senza compromettere la crescita economica.La sua filosofia è chiara: “Ogni innovazione tecnologica deve partire dall’idea che l’ambiente non è una risorsa infinita, ma un patrimonio da proteggere.” Questa convinzione ha guidato il suo lavoro, portandolo a sviluppare soluzioni che non solo riducono l’impatto ambientale, ma generano valore economico e sociale.I Pilastri della VisioneEnergie Rinnovabiliha investito in tecnologie avanzate per l’energia solare, eolica e idroelettrica, con l’obiettivo di creare reti energetiche autonome e sostenibili.