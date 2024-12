Trentotoday.it - Investita mentre attraversava, è morta Caterina Gabrielli

Leggi su Trentotoday.it

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto a due passi dalla chiesa di Predazzo: per, 93ennenel centro fiemmese, non c’è stato nulla da fare ed è spirata nelle scorse ore.L’incidenteLo schianto è avvenuto intorno alle 11 in via Roma a Predazzo lo scorso.