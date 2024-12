.com - Inter-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il fragoroso successo in campionato contro la Lazio, battuta 6-0 all’Olimpico, l’debutta in Coppa Italia. Oggi, giovedì 19 dicembre, la squadra di Simone Inzaghi ospita l’a San Siro, negli ottavi di finale del torneo. I bianconeri hanno già eliminato la Salernitana. Turnover importante per Inzaghi, che però non farà a meno del capitano Lautaro Martinez, accanto a Taremi in attacco. Runjaic punterà invece tutto su Lucca e Bravo davanti. Ecco ledella partita:(3-5-2): Martinez; De Vrij, Bisseck, Darmian; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Taremi.(3-5-2): Sava; Bijol, Tourè, Abankwah; Modesto, Payero, Lovric, Zarraga, Zemura; Lucca, Bravo Mediaset ha l’esclusiva per la Coppa Italia esarà visibile su Italia 1 e su Infinity.