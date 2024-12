Lanazione.it - Inseguimento complesso: Polizia di Stato ferma rapinatori a San Concordio

Si sono fiondati in unche il questore stesso Edgardo Giobbi, non ha esitato a definiree dall’esito assolutamente incerto. Professionalità e spirito di servizio hanno avuto la meglio e così i due agenti delladiDavide Copelletti (38 anni) e Ilario Pratali (54 anni) hannoto i tre presunti responsabili di una rapina ai danni di un’anziana di 77 anni avvenuta nel parcheggio di un supermercato di San. E ieri sono stati ufficialmente ricevuti e ringraziati nella “sala rossa“ del sindaco Mario Pardini. “Ho voluto questo momento d’incontro per ringraziare personalmente i due agenti per il grande servizio reso alla nostra comunità con passione e spirito di abnegazione – ha dichiarato il primo cittadino – Colgo l’occasione per estendere la mia gratitudine a tutto il personale delle forze dell’ordine, che ogni giorno attraverso il proprio lavoro sul campo vigila sulla sicurezza dei nostri cittadini, perché troppo spesso si tende a dare per scontato un servizio così fondamentale e per lo più lontano dai riflettori”.