Quotidiano.net - Infortunio per Donnarumma in Monaco-PSG: scontro con Singo, dieci punti di sutura

Bruttissimoper Gianluigi: nel primo tempo di-PSG, sfida valida per la sedicesima giornata di Ligue 1, il portiere campano si è preso una tacchettatta in faccia a seguito dellocon l'ex Torino Wilfried, dopo il colpo, ha sbattuto la testa a terra. Dopo i soccorsi il portiere è uscito dal campo sulle proprie gambe e con un vistoso taglio da cui è uscito molto sangue. Il portiere del Psg è stato subito medicato dallo staff della squadra e accompagnato fuori dal campo al 22'. Neanche cartellino giallo per l'ex granata (che era già ammonito), mentre il numero uno dei parigini ha lasciato il posto a Safanov intorno al 20esimo. Per luidisulla guancia destra e alcune ferite per la scarpata in pieno volto, come rivelato da Rmc Sport, ma non solo:non avrebbe per nulla apprezzato la mancanza di sanzioni nei confronti dida parte dell'arbitro François Letexier e nei corridoi dello stadio durante l'intervallo avrebbe esposto il suo disappunto al direttore di gara.