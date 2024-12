Bresciatoday.it - Infortunio in cantiere: operaio colpito al volto da un gancio

Undi 49 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 dicembre, in unedile di Paratico. Stando a quanto emerso, il lavoratore - di origine rumena - sarebbe statoaldaldi un mezzo in movimento.