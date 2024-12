Quotidiano.net - Incidente mortale in porto: colpo di sonno e iperlavoro dietro la tragedia

"Ero stanco, ho avuto undia causa dell'". Lo ha detto, tramite il suo avvocato Paolo Scovazzi, il portuale che la notte scorsa guidava la ralla che ha travolto e ucciso inil collega Gianni Battista Macciò. "Sono distrutto per quello che è successo - ha aggiunto - L'altro collega (rimasto ferito, ndr) è come un fratello". Quanto alla positività alla cannabis, l'operaio ha ammesso: "Ho fumato una canna uno o due giorni prima dell'ma solo -ha detto - perché non riuscivo a dormire".