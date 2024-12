Ilrestodelcarlino.it - Incidente frontale ad Ancona: un morto e due feriti

, 19 dicembre 2024 – Un uomo èe due persone sono rimaste ferite in unavvenuto attorno alle 17.45 in via Angeli vicino alla ditta Marchegiani Filtri , a Mergo. Lo schianto, probabilmente dovuto a un'invasione di corsia, è avvenuto dietro lo stabilimento Elica che produce cappe aspiranti. Due le auto coinvolte. Due le persone ferite portate all'ospedale di Jesi, da valutare le loro condizioni. Sul posto, oltre alle ambulanze della pubblica assistenza, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.