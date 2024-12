Ilgiornale.it - Incidente di Genova, conducente del mezzo positivo ai cannabinoidi

Leggi su Ilgiornale.it

L'uomo non risultava essere sotto effetto della sostanza ma durante i test tossicologici ne sono state trovate tracce: non è al momento considerata aggravante nell'accusa per omicidio colposo. Escluso l'uso del telefono