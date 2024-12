Zon.it - Incidente ad Agropoli: anziana investita da un centauro senza patente e con motorino sequestrato

Leggi su Zon.it

Graveoggi ad, in via Chili, dove un’è statada un. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha effettuato i primi accertamenti.Le irregolarità delLe verifiche hanno rivelato che il giovane alla guida delera sprovvisto die che il veicolo: Era privo di assicurazione.Risultava già sottoposto a sequestro.Oltre a ricevere una sanzione amministrativa, il giovane è stato denunciato per lesioni personali gravi o gravissime.Le indaginiLa Polizia Municipale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’e accertare eventuali responsabilità. Fondamentali per le indagini potrebbero essere le immagini della videosorveglianza presente in zona.