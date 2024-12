Milanotoday.it - Incidente a Milano, bambino finisce in ospedale

Leggi su Milanotoday.it

È stato trasportato al pronto soccorso del San Carlo ildi 11 anni travolto da un’auto in via Alberto Gandino a(zona Baggio) nella mattinata di giovedì 19 dicembre.Tutto è successo intorno alle 8, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta.