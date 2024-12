Lapresse.it - Inchiesta Open, prosciolti Matteo Renzi e gli altri 10 imputati

Tuttigli undicie le 4 società nell’ambito dell’sulla Fondazione. È questa la decisione del gup del tribunale di Firenze Sara Farini.L’riguardava presunte irregolarità nei finanziamenti a, la fondazione attiva tra il 2012 e il 2018 per sostenere finanziariamente l’ascesa e l’attività politica di, prima come sindaco di Firenze e poi come segretario del Pd. Tra glifiguravano l’ex premier, l’ex ministra Maria Elena Boschi, l’ex deputato ed ex ministro Luca Lotti, l’ex presidente della FondazioneAlberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai, i componenti del cosiddetto Giglio magico. A tutti veniva contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti, dal momento che la procura riteneva che la Fondazionefosse un’articolazione di partito riconducibile e funzionale all’ascesa politica di